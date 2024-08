Ibitirama: Romildo Pité é lançado como candidato a prefeito

O produtor rural e empresário Romildo Pité (PP), foi confirmado como candidato a prefeito no município de Ibitirama, no Caparaó. A convenção partidária ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores, no sábado (3).

Seu candidato a vice-prefeito, Zito Moura (Podemos), também foi confirmado na chapa composta entre Progressistas e Podemos.

Além de correligionários e lideranças políticas locais, estavam presentes o deputado federal e presidente estadual dos Progressistas Josias Da Vitória, o deputado federal e presidente do Podemos no Espírito Santo, Gilson Daniel, e o deputado estadual José Esmeraldo (PDT).

Na proporcional, os Progressistas terão 10 candidatos a vereadores, já o Podemos, oficializou 7 candidatos.