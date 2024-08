MDB homologa Dra. Criziane como candidata a prefeita em Ibatiba

Ao lado do prefeito por dois mandados de Ibatiba, no Caparaó, Luciano Pingo (MDB), a atual vice-prefeita Dra. Criziane Moreno (MDB), foi homologada como candidata a prefeita na Terra dos Tropeiros.

Seu candidato a vice-prefeito escolhido foi o agricultor graduado em Direito e Teologia, Jadson Moreno, filiado aos Republicanos.

A convenção partidária que confirmou a chapa de Dra. Criziane e Jadson Moreno, ocorreu na noite deste sábado (3), no auditório da Escola Municipal Eunice Pereira Silveira, no centro de Ibatiba.

Na oportunidade, também foi realizada a proporcional que oficializou os candidatos a vereadores pelos partidos MDB e Republicanos. O PSDB, PRD, União Brasil, Solidariedade e o Mobiliza estão compondo a chapa, porém, não lançaram candidatos a vereador.

O evento contou com a presença de populares e correligionários, lideranças políticas e religiosas locais e regionais.

