Idosa atropelada em Cachoeiro está em estado grave, segundo neta

A idosa Maria Conceição de Oliveira Lima, de 69 anos, está internada em estado grave no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, após ser atropelada na tarde da última quarta-feira (21), na rua Etelvina Viváqua, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

A neta da vítima, Ednéia dos Santos, contou que a idosa tentou atravessar a rua, mas acabou sendo atingida pela motocicleta. “Minha avó atravessou fora da faixa olhando para um lado só, e não viu o outro lado e acabou acontecendo essa tragédia. O motociclista não estava em alta velocidade, ele apenas não viu o momento que ela estava atravessando e quando se deu conta já tinha batido nela”, contou.

Segundo Ednéia, a idosa passou por cirurgia e está internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. “O médico disse que o estado dela é um pouco grave. Ela passou por cirurgia e teve que retirar o baço dela, porque estourou e deu hemorragia, além de um pouco de sangramento na cabeça. Ela está em coma e vai para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Pela idade dela, a situação dela é um pouco grave”, lamentou.

Ednéia ressaltou ainda que o motociclista que atropelou sua vó procurou a família na tarde desta quinta-feira (22), e disse que vai dar toda a assistência à vítima. Ele orientou a neta da idosa a registrar um boletim de ocorrência na delegacia do município.

