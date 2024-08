Idosa é atropelada por moto em Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (21), uma idosa de 68 anos foi atropelada na rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações, ela foi atingida por uma moto. O condutor saiu do local sem prestar socorro à vítima.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), acionou a viatura do trânsito, que estava realizando uma blitz nas proximidades para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os policiais não encontraram nenhum dos veículos envolvidos e não conseguiram obter informações sobre o acidente com os populares.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Ao fazer contato com a idosa, os policiais constataram que ela estava desorientada, sem condições de fornecer informações sobre seu endereço ou detalhes sobre como o atropelamento ocorreu.