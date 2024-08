Motociclista morre após batida com caminhão em Alegre

O motociclista Renan Gonçalves dos Santos Santana, de 29 anos, morreu após bater em um caminhão na noite da última terça-feira (20), na BR 482, próximo ao Posto de combustíveis Pombal, no distrito de Rive, em Alegre.

Leia também: Duas pessoas ficam feridas após acidente no Parque Nacional do Caparaó

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão Scania, de cor branca, relatou que estava trafegando sentido a Itaoca Pedra, quando a moto de Renan invadiu a contramão, em alta velocidade, e bateu na lateral do caminhão.

Quando os militares chegaram ao local, Renan estava caído no asfalto, já sem vida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu o resultado negativo para o consumo de bebida alcóolica. Em seguida, ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as medidas cabíveis. O caso será investigado.