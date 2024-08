Igreja Católica divulga orientações para eleições no Sul do ES

O bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, divulgou nesta segunda-feira (19), um vídeo com reflexões importantes para o discernimento do voto consciente, nas Eleições Municipais de 2024.

O religioso faz uma breve análise de conjuntura da situação do Espírito Santo e do mundo em meio as mudanças climáticas, além de defender que, diante do processo eleitoral, os candidatos avaliem de forma criteriosa sua missão. “Esperamos que você, irmão e irmã candidato e candidata, encarem esta campanha não como uma batalha, mas como uma oportunidade de servir à comunidade. Não entrem nela como quem vai à guerra, mas como quem deseja construir um futuro melhor para todos”.

Em relação à postura dos católicos nas eleições, o bispo afirma que é preciso avaliar os candidatos, “a vocês, irmãos e irmãs eleitores e eleitoras, lembro que votar é um dever cidadão e, para nós, que cremos em Jesus Cristo, é também um dever cristão, pois é uma expressão da nossa fé, é uma expressão poderosa de sua esperança por um futuro melhor. Por isso, não se deixem levar apenas por promessas ou slogans, mas procurem conhecer e avaliar as propostas de cada candidato. Votem naqueles que apresentam planos claros e viáveis para o cuidado com a casa comum e a qualidade de vida da população, em todas as áreas. A nossa responsabilidade é coletiva, e nosso futuro depende das escolhas que fazemos agora”.

Escolha e cuidados

Entre as reflexões que o bispo ressalta como necessárias para que os católicos escolham seus candidatos está o cuidado com a “criação”. “Esperamos que vocês, irmão e irmã candidato e candidata, coloquem no centro de seus projetos as propostas de ações que levam em conta o cuidado com a criação; ações que protejam nosso meio ambiente e promovam a sustentabilidade. Esperamos que no centro de seu programa de governo esteja o compromisso com a preservação da natureza que, hoje, é uma responsabilidade inadiável. Esperamos que vocês pensem nas próximas gerações, garantindo que a criação seja cuidada com o respeito que merece.”

Assim, aponta o líder da Igreja Católica no sul do Espírito Santo, “que o processo de eleições municipais de 2024 ofereça a todos nós a possibilidade de contribuirmos para a construção da cidadania, da participação efetiva dos cidadãos e cidadãs, da comunhão e da amizade social, através de debates de ideias, apresentação de programas concretos e exequíveis, através do diálogo cidadão. Os que pensam diferente são adversários e não inimigos. Como nos lembra o Evangelho de São Mateus 23, 8: “Em Cristo, somos todos irmãos e irmãs”.

Pronunciamento na íntegra:

Irmãs e irmãos da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que compreende todas as cidades do sul capixaba, à medida que iniciamos mais uma campanha eleitoral para a escolha de vereadores e vereadoras e prefeitos e prefeitas em nossos municípios, gostaria de partilhar algumas reflexões que acreditamos serem fundamentais para o bem comum de nossa sociedade.

Começo falando com vocês, irmão e irmã, que, com coragem, colocaram seu nome para a disputa de uma cadeira no executivo ou legislativo de seu município: não se esqueçam de que as eleições municipais têm importância fundamental para a solução dos problemas mais próximos a nós, a promoção de melhor qualidade de vida para todos e a superação das desigualdades sociais.

Esperamos que você, irmão e irmã candidato e candidata, encarem esta campanha não como uma batalha, mas como uma oportunidade de servir à comunidade. Não entrem nela como quem vai à guerra, mas como quem deseja construir um futuro melhor para todos.

Esperamos que vocês, irmão e irmã candidato e candidata, coloquem no centro de seus projetos as propostas de ações que levam em conta o cuidado com a criação; ações que protejam nosso meio ambiente e promovam a sustentabilidade. Esperamos que no centro de seu programa de governo esteja o compromisso com a preservação da natureza que, hoje, é uma responsabilidade inadiável. Esperamos que vocês pensem nas próximas gerações, garantindo que a criação seja cuidada com o respeito que merece.

Nesses últimos anos, em várias cidades do sul do Espírito Santo, nossa população sofreu com o transbordamento dos rios e com os efeitos da crise climática que estamos atravessando. Muitas vidas foram perdidas. Centenas de famílias perderam tudo. Como esquecer o que aconteceu neste ano em Mimoso do Sul, em Apiacá, em Bom Jesus, em Vargem Alta, em Alegre e outros municípios e, noutros anos, em Cachoeiro, Iconha e outros municípios?

A vocês, irmãos e irmãs eleitores e eleitoras, lembro que votar é um dever cidadão e, para nós, que cremos em Jesus Cristo, é também um dever cristão, pois é uma expressão da nossa fé, é uma expressão poderosa de sua esperança por um futuro melhor. Por isso, não se deixem levar apenas por promessas ou slogans, mas procurem conhecer e avaliar as propostas de cada candidato. Votem naqueles que apresentam planos claros e viáveis para o cuidado com a casa comum e a qualidade de vida da população, em todas as áreas. A nossa responsabilidade é coletiva, e nosso futuro depende das escolhas que fazemos agora.

Por fim, irmãos e irmãs, candidatos, candidatas e eleitores, lembramos o que frequentemente destaca o Papa Francisco: a política é uma das formas mais elevadas de caridade, uma vez que busca o bem comum e tem o poder de transformar a sociedade. Por isso, não deve ser vista apenas como uma questão de poder ou de interesses particulares, partidários ou de grupos, mas como um serviço à comunidade, especialmente aos mais pobres.

Que o processo de eleições municipais de 2024 ofereça a todos nós a possibilidade de contribuirmos para a construção da cidadania, da participação efetiva dos cidadãos e cidadãs, da comunhão e da amizade social, através de debates de ideias, apresentação de programas concretos e exequíveis, através do diálogo cidadão. Os que pensam diferente são adversários e não inimigos. Como nos lembra o Evangelho de São Mateus 23, 8: “Em Cristo, somos todos irmãos e irmãs”.

Vamos conversar, saibamos escutar os outros com respeito e façamos das eleições uma oportunidade de participação cidadã, de participação cristã, uma festa da democracia.