Inacreditável! Perseguição na BR-101 tem desfecho inusitado

Uma perseguição realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101 teve um desfecho inusitado.

De acordo com a PRF, o condutor de um carro Fiat Palio foi flagrado trafegando em zigue-zague pela rodovia BR-101, na última quinta-feira (8), na altura do município de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Após ser abordado pelos policiais, o motorista resistiu a prisão e tentou fugir. Na fuga, ele caiu e teve ferimentos. Porém, mesmo ferido ele continuou desafiando a PRF até ser algemado.

O suspeito, que estava com sinais de embriaguez, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após atendimento médico, a polícia o conduziu para Delegacia Territorial da Polícia Civil.

