VÍDEO | Incêndio atinge Morro do Cristo em Mimoso do Sul

Um incêndio de grande proporção atingiu o Morro do Cristo, em Mimoso do Sul, na manhã desta quarta-feira (14).

Um vídeo feito por moradores mostra o fogo tomando parte do morro onde fica localizado o Cristo Redentor, um dois principais pontos turísticos do município. As chamas e fumaças escuras podem ser vistas de vários pontos da cidade.

Além dos bombeiros, uma equipe da Defesa Civil municipal está no local monitorando a área e realizando o combate as chamas. O Corpo de Bombeiros Militar informou que a ocorrência está em andamento.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias