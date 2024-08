VÍDEO | Carro fica completamente destruído após pegar fogo em Alegre

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na noite da última terça-feira (13), no distrito de Anutiba, zona rural de Alegre.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando os bombeiros chegaram ao local, uma equipe da Defesa Civil municipal e populares estavam combatendo os últimos focos e, por isso, não havia mais chamas, apenas muita fumaça e pequenos focos no pasto.

Em conversa com o motorista, ele relatou que estava trafegando pela via, quando percebeu que o carro perdeu força e desligou. Ele tentou religar o veículo, porém, ao sair, percebeu que estava pegando fogo embaixo do capô. Então, ele se afastou para pedir ajuda, mas o fogo se alastrou e, como o veículo tinha gás, ele se manteve distante, com receio de explosão.

O Corpo de Bombeiros informou que após cerca de 25 minutos do início do incêndio, houve uma explosão que espalhou as chamas ao redor do pasto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação