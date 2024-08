“Incêndio criminoso”, diz Louzada sobre novo foco em Parque de Castelo

Um novo incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado na noite deste sábado (24). O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que, no total, cerca de 140 hectares já foram destruídos.

A unidade de conservação sofre com o segundo incêndio em menos de uma semana. O diretor-geral do Iema, Mário Louzada, disse em suas redes sociais que o atual incêndio iniciou na região das torres de telecomunicação, próximo ao Santuário de Aracuí, e alcançou a área do parque, sendo um foco criminoso.

“Um incêndio diferente daquele da semana passada, em outra região. Fica próximo às torres de telecomunicações, no lugar chamado “Cava Roxa”. Bem perto da cidade, um incêndio criminoso que já queimou bastante coisa. Já queimou pasto, lavoura e mata, mas estamos aqui firmes”, disse Mário Louzada.

Equipes do IEMA e do Corpo de Bombeiros, com o apoio do Notaer, realizam o combate ao incêndio na localidade.

