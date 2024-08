Inseminação artificial impulsiona produção de leite no Espírito Santo

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) está coordenando um projeto com foco na melhoria genética do rebanho leiteiro no Espírito Santo. A iniciativa, que promove o uso de inseminação artificial, já está gerando bezerras leiteiras.

O projeto busca a multiplicação das melhores matrizes leiteiras de pecuaristas que adotam boas práticas de produção, sobretudo, no manejo sanitário e nutricional do rebanho, estando aptos a utilizarem a estratégia de inseminação artificial.

