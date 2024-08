Irupi: Edmilson Meireles tem contas de 2022 aprovadas pelo TCE-ES

As contas de 2022 do prefeito de Irupi, Edmilson Meireles de Oliveira (MDB), foram consideradas aprovadas com ressalvas. O processo foi analisado pelos conselheiros da 1ª Câmara na sessão virtual do último dia 16 de agosto.

No voto-vista vencedor, o conselheiro Rodrigo Chamoun defendeu que deveria ser mantido no campo da ressalva o déficit financeiro no valor de R$ 157,3 mil, apresentado pela prefeitura. O voto-vista foi seguido pelo conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti.

Após o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), as contas serão analisadas pela Câmara de Vereadores, finalizando o processo.