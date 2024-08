Isabel Veloso escreve carta aberta ao filho: “Enfrentaria tudo de novo”

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou nesta quarta-feira, 28, uma carta aberta endereçada ao filho que está gestando. O desabafo da jovem de 18 anos vem em meio a acusações de que teria mentido sobre a gravidade de seu estado de saúde.

A polêmica teve início após uma de suas médicas afirmar que, ao contrário do que muitos acreditavam, a jovem não está em estágio terminal, mas, sim, em cuidados paliativos. A revelação gerou uma onda de críticas e questionamentos sobre a transparência de Isabel em relação à sua condição.

Isabel ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar sua jornada de enfrentamento do Linfoma de Hodgkin, uma forma agressiva de câncer.

“Um dia a mamãe quer olhar pra você e dizer, o quanto eu sinto por ter que sentir meus sentimentos, e falar que nunca foi culpa sua”, escreveu a influenciadora na publicação.

A influenciadora ainda destacou sua esperança de viver o suficiente para contar ao filho todas as dificuldades que enfrentou. “Nada do que vivi foi por acaso, e sei que Deus já havia planejado você muito antes de eu mesma nascer”.

Isabel encerra a mensagem com um desejo de força e coragem para o bebê que está por vir, dizendo que seu amor por ele é incomensurável: “Eu amo você. E ninguém nunca vai entender o quanto eu amo você”.

A publicação repercutiu entre seus seguidores, que deixaram mensagens de apoio e solidariedade à jovem mãe.

Estadao Conteudo

