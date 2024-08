Já garantiu o seu? Veja onde comprar ingressos para final da Copa ES

A grande final da Copa ES está cada vez mais perto! O embate final será entre a equipe do Vitória, maior campeão da competição, contra o Porto Vitória, que conta com a melhor campanha desta edição. O confronto entre as duas equipes será realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste sábado (24), às 17h.

Leia também: Confira como está a ginasta de Cachoeiro no Campeonato Brasileiro

Sobretudo, o campeão da Copa Espírito Santo, além de garantir o título da competição, também ganha vaga direta no Campeonato Brasileiro Série D de 2025. Já o vice-campeão, fatura uma vaga na Copa Verde.

Ingressos para final da Copa ES

Segundo informações da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), para garantir seu ingresso antecipadamente, basta adquiri-lo na sede de cada clube, ou on-line, clicando aqui! Já no dia da grande final, as vendas vão ser realizadas nas bilheterias do Estádio Kleber Andrade, a partir das 15h.

A abertura dos portões será às 15h30 e, os preços dos ingressos para final entre Vitória e Porto Vitória estão nos valores de: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Meia-entrada, quem tem direito?

A meia-entrada será válida para: estudantes , professores municipais e estaduais, doadores de sangue, profissionais de saúde de Cariacica, idosos, clientes Sicoob, clientes Unimed e torcedores com camisa do Vitória e Porto Vitória.