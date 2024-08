Jantar empresarial pretende fortalecer o comércio de Guaçuí

No dia 30 de agosto (sexta-feira), um jantar exclusivo, realizado pela Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de de Guaçuí (ACISG), pretende fortalecer o comércio da cidade, através de networking, palestras e uma incrível experiência gastronômica.

O jantar será realizado no Cerimonial Casa da Prata, às 19h, em Guaçuí, onde contará com palestra, um cardápio diversificado para todos os empresários e um grande show com Marcos Aço Doce e Banda, para agitar o jantar empresarial de Guaçuí.

Para confirmar sua presença, basta entrar em contato com o telefone (28) 998813296 ou pelo link https://forms.gle/6goG8bpeu7qmdB5w5.

Palestra

Engenheira, mestre e doutora em engenharia de produção, com quase 30 anos de experiência, Liana Figueiredo comanda a palestra da noite. Sobretudo, Liana também é empresária, professora universitária, consultora, coach, mentora e palestrante. Além de claro, já ter treinado mais de seis mil pessoas no EMPRETEC (workshop da ONU), formando mais de cinco mil profissionais nas áreas de Administração e Engenharia.

Menu do jantar empresarial

Entrada mineira:

Azeitona

Torresmo

Linguiça

Torrada

Mandioca

Jantar:

Estação de massas (Talharim/Penne)

Molho de camarão

Molho 4 queijos

Filé de frango com ervas

Filé ao molho madeira