Jerônimo: TCE-ES abre inscrições para mais de quinze cursos no Enfoc

As inscrições para os cursos do quinto polo do Encontro de Formação em Controle (Enfoc) 2024 estão abertas! São quinze capacitações de temas relacionados à gestão pública.

As aulas serão ministradas entre os dias 19 de agosto e 24 de setembro no campus da Ufes em Jerônimo Monteiro, e serão ministrados por auditores e servidores do TCE-ES com especializações e atuação prática nas áreas de instrução.

Os interessados poderão escolher cursos e oficinas que tratam de temas como Controle Interno, Ouvidorias, Regime Constitucional dos Servidores Públicos e Saneamento Básico, além de capacitações sobre orçamento público, aspectos da reforma tributária, procedimentos contábeis patrimoniais e ICMS.

Neste polo, podem se inscrever os gestores e servidores que atuam nos municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo hotsite oficial do ENFOC, clicando aqui. Nele, também estão disponíveis mais detalhes acerca dos cursos oferecidos.