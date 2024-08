João Paulo Nali é confirmado como candidato à reeleição em Castelo

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, filiado aos Republicanos, foi homologado em convenção partidária como candidato à reeleição no município.

Seu candidato a vice-prefeito escolhido é o advogado formado em Gestão Pública e pós-graduado em Ciências Penais, Rafael Rigo Assini, também filiado aos Republicanos. Rafael exerceu o cargo de Chefe de Gabinete nos últimos três anos e seis meses.

A convenção partidária, que ocorreu no último dia 29 de julho, confirmou a aliança entre os Republicanos e Progressistas. Sendo que a majoritária foi composta por uma candidatura “puro-sangue” e a proporcional com o apoio do PP.