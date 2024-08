Jovem de 17 anos é atropelada por motocicleta em Atílio Vivacqua

Na manhã desta sexta-feira (16), uma jovem de 17 anos foi atingida por uma motocicleta ao tentar atravessar a rua em Atílio Vivacqua. O motociclista, de 22 anos, e a jovem ficaram feridos no acidente.

Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e receberam os primeiros atendimentos no local.

A jovem sofreu uma fratura na perna e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, para receber atendimento médico especializado. O motociclista, também ficou ferido no acidente e foi levado para um hospital no próprio município de Atílio Vivacqua.

Segundo informações, o estado de saúde dos dois é estável. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

