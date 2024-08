Homem é preso tentando embarcar armado em voo no aeroporto do ES

Um homem foi preso pela Polícia Federal tentando embarcar armado em um voo na noite da última quinta-feira (15), no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.

Segundo a Polícia Federal, após constatarem que o homem estava com uma arma de fogo, os procedimentos de segurança aeroportuária foi realizada, mas o indivíduo tentou fugir. Imediatamente, ele foi abordado e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante.

O suspeito foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a segurança aeroportuária, garantindo que todos os procedimentos de segurança sejam rigorosamente cumpridos para a proteção de passageiros, trabalhadores aeroportuários e do sistema de aviação”, informou o órgão.

