Juan Izquierdo tem ‘quadro neurológico crítico’ e respira por aparelhos

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, do Uruguai, apresenta um “quadro neurológico crítico” e está respirando por ventilação mecânica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde quinta-feira, após desmaiar no campo do MorumBis em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. É o que afirma o boletim médico divulgado pelo hospital e pelo clube de futebol na noite desta segunda-feira, dia 26 de agosto. O jogador segue Internado na Unidade de Terapia Intensiva do local.

O quadro de saúde do atleta havia piorado no último domingo quando foi identificado progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Anteriormente, na tarde do último sábado os médicos revelaram que Izquierdo sofreu uma parada cardíaca na chegada ao hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.

No último domingo, a equipe do São Paulo entrou em campo e homenageou o defensor. Na partida contra o Vitória, os jogadores subiram ao gramado vestindo uma camisa azul com a frase “força, Izquierdo”, em espanhol. O telão do estádio também exibiu a mesma mensagem de apoio ao atleta, que luta pela sua vida.

O presidente do Nacional agradeceu ao gesto dos são-paulino, em especial Calleri, Michel Araújo, único uruguaio do elenco, e o técnico Luis Zubeldía, que se colocaram à disposição para ajudar. “Muito obrigado ao time paulista pelo gesto sincero e principalmente aos seus jogadores Calerli e Araujo bem como o técnico Zubeldía”, disse Alejandro Balbi, que está em São Paulo.

LEIA O BOLETIM MÉDICO DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN:

São Paulo, 26 de agosto de 2024 – O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico.

COMO ACONTECEU

O cronômetro marcava 38 minutos do segundo tempo quando Izquierdo foi ao chão. O jogo já estava parado para atendimento de Rafinha, do São Paulo. Um estado de apreensão tomou conta dos jogadores, que fizeram sinal para que o zagueiro fosse atendido rapidamente.

Uma das ambulâncias entrou no campo. O jogador foi imobilizado, retirado do estádio ainda consciente e levado para a unidade do Morumbi do Albert Einstein.

Izquierdo havia entrado no jogo no intervalo, no lugar do também zagueiro Sebastián Coates. O técnico Martín Lasarte já havia feito as cinco substituições permitidas, mas o protocolo da Conmebol permite mais uma troca em caso de lesão. Entrou, então, Emiliano Velázquez.

O São Paulo publicou uma mensagem de apoio ao zagueiro após a partida. “Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Fuerza, Juan. Estamos contigo”, escreveu o clube.

