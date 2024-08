Copa Sesport: veja como estão os times do Sul do ES na competição

Fim de semana de início das finais regionais da categoria masculina da Copa Sesport. No sábado (24), sete jogos de ida foram realizados, iniciando a definição de quais municípios vão seguir para as quartas de final da competição.

Leia também: Aos 15 anos, atacante de Presidente Kennedy treina com profissionais do Flu



Entre os destaques, Jaguaré venceu Conceição da Barra, fora de casa, por 3 a 0. Pelo mesmo placar, mas jogando diante de sua torcida, Fundão bateu Santa Teresa. Vila Pavão também abriu vantagem no confronto diante de Vila Valério: 4 a 2. Assim como Anchieta e Iúna, que ganharam, respectivamente, de Iconha (2 a 1) e Irupi (1 a 0).



Já na Regional 1, no domingo (25), em jogo atrasado, Conceição do Castelo eliminou Laranja da Terra, ao vencer em casa, por 1 a 0. No primeiro jogo, a equipe conceiçoense havia superado a laranjense por 5 a 3. Após a classificação, Conceição do Castelo terá Afonso Cláudio pela frente, na decisão de quem será o campeão da região.

Feminino

No domingo (25), três partidas movimentaram a disputa do feminino na Copa Sesport, sendo dois jogos de ida de finais regionais. Na Regional 4, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta ficaram no empate por 1 a 1. Na 6, Barra de São Francisco praticamente encaminhou a vaga para a próxima fase ao golear Vila Pavão, fora de casa, por 7 a 0.



Enquanto isso, em jogo atrasado pela Regional 2, Domingos Martins bateu Brejetuba, jogando em Paraju, por 4 a 2, garantindo, assim, a classificação. No jogo de ida, a seleção martinense já tinha goleado a adversária por 5 a 1. A decisão da região será entre Domingos Martins e Afonso Cláudio.



Todas as tabelas e resultados são publicados no site da Sesport. Clique aqui para ter acesso!

Resultado do fim de semana na Copa Sesport:

Feminino

Regional 2

Domingos Martins 4 x 2 Brejetuba – Jogo de ida: Brejetuba 1 x 5 Domingos Martins

Regional 4 (Final – jogo de ida)

Cachoeiro de Itapemirim 1 x 1 Vargem Alta

Regional 6 (Final – jogo de ida)

Vila Pavão 0 x 7 Barra de São Francisco

Masculino

Regional 1

Conceição do Castelo 1 x 0 Laranja de Terra (domingo) – Jogo de ida: Laranja da Terra 3 x 5 Conceição do Castelo

Regional 2 (Final – jogo de ida)

Anchieta 2 x 1 Iconha

Regional 3 (Final – jogo de ida)

São José do Calçado 3 x 3 Alegre

Regional 4 (Final – jogo de ida)

Iúna 1 x 0 Irupi

Regional 5 (Final – jogo de ida)

Colatina 1 x 1 Itaguaçu

Regional 6 (Final – jogo de ida)

Fundão 3 x 0 Santa Teresa

Regional 7 (Final – jogo de ida)

Vila Pavão 4 x 2 Vila Valério

Regional 8 (Final – jogo de ida)

Conceição da Barra 0 x 3 Jaguaré