‘Jurassic World’ anuncia título de novo filme; ‘Rebirt’ será lançado em 2025

A franquia jurássica segue crescendo, e nesta quinta-feira (29), anunciou oficialmente a data de seu mais novo lançamento. Com um breve anúncio nas redes sociais, Jurassic World: Rebirth teve estreia confirmada para 2025.

O filme será dirigido por Gareth Edwards e terá roteiro de David Koepp, que escreveu os dois primeiros filmes, nos anos 1990. Nenhum dos integrantes do elenco dos filmes anteriores retornará para Rebirth, que tem nomes como Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Mahershala Ali já confirmados.

Rebirth será uma nova saga e marcará como o sétimo capítulo da franquia que se iniciou com Jurassic Park, em 1993. Os filmes mais recentes, protagonizados por Chris Pratt, encerraram com o fim da trilogia em Jurassic World: Domínio, lançado em 2022.

Jurassic World: Rebirth tem estreia marcada para os cinemas em julho de 2025.

Estadao Conteudo

