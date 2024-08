Vínculo Mortal estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja programação

Estreia nesta quinta (29) nos cinemas de Cachoeiro o filme “Longlegs – Vínculo Mortal.” O filme de terror e suspense que vai estar disponível em sessões diárias na programação do Cine Unimed da cidade.

Longlegs – Vínculo Mortal segue a agente do FBI, Lee Harker (Maika Monroe), que é convocada para reabrir um caso arquivado de um assassino em série em uma cidade tranquila.À medida que Lee mergulha na investigação, ela descobre indícios perturbadores de práticas ocultas ligadas aos crimes, levando-a por um aminho sinuoso e perigoso.

Além de “Longlegs,” os cinemas de Cachoeiro apresentam uma programação variada, que inclui filmes para todos os gostos e idades. Filmes como, “Harold e o Lápis Mágico,” “O Corvo,” e “Alien: Romulus,” e muito mais. Confira a programação:

Preço Promocional: R$ 10,00 para todos os filmes

