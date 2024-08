Justiça decreta mandado de prisão para ex-prefeito de Brejetuba

A polêmica envolvendo o ex-prefeito de Brejetuba, João do Carmo Dias, que está foragido da Justiça, tumultua a cidade em meio à campanha eleitoral. É que, apesar de sua situação criminal, João do Carmo mantém seu apoio a Romerinho Badaró, atual candidato à prefeitura.

O ex-prefeito João do Carmo responde a acusações e está oficialmente foragido desde que a 2ª Vara Criminal de Viana determinou sua prisão, com validade até 2031. A ordem judicial foi emitida após sua condenação definitiva por um incidente ocorrido em maio de 2023.

Na ocasião, ele foi flagrado dirigindo embriagado e usou uma arma de fogo com licença vencida para disparar contra um ônibus na BR-262. Testemunhas relatam que, após ser confrontado por populares, o ex-prefeito tentou ainda fugir, mas retornou armado ao local, agravando ainda mais a sua situação.

O apoio declarado de João Dias a Romerinho Badaró, que até então despontava como uma figura de destaque na política local, torna-se um ponto de grande preocupação nesta campanha. A fuga do ex-prefeito, envolvido em escândalos e agora foragido da Justiça, demonstra pontos negativos sobre o candidato, levantando sérias dúvidas sobre a sua integridade. O fato de Romerinho aceitar o apoio de uma figura em dívida com a justiça demonstra a sua disposição em desconsiderar os princípios de moralidade e ética que deveriam nortear qualquer campanha eleitoral e, mais ainda, a atuação de um representante público.

Enquanto a Polícia Rodoviária Federal intensifica as buscas por João, ainda não localizado em seus endereços conhecidos, a população espera por uma ação judicial que faça valer a justiça. O caso aponta a importância da integridade na vida pública e põe em xeque as escolhas feitas por Romerinho Badaró, que agora enfrenta o desafio de manter sua campanha à tona em meio à turbulência causada por um aliado cuja má reputação e ações criminosas podem comprometer seu próprio futuro político.

