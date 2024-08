Kennedy: com chapa “puro-sangue”, Dorlei confirma disputa à reeleição

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), confirmou que vai disputar a reeleição em convenção realizada neste domingo (4).

No evento, também foi anunciado o nome do ex-secretário de assistência social Tancredo Almeida (PSB) para compor a chapa majoritária como vice-prefeito ao lado de Dorlei.

A convenção do PSB em Presidente Kennedy ainda hologou as candidaturas de vereadores e vereadoras que disputarão uma vaga na Câmara Municipal pela chapa proporcional.

Além do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), Dorlei também conta com apoio de líderes políticos importnates de diversas siglas como, por exemplo, os deputados federias Da Vitória (Progressistas), Messias Donato (Republicanos) e Gilson Daniel (Podemos) e os deputados estaduais Marcelo Santos (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa, e Allan Ferreira (Podemos).