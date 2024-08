Laje de construção civil cede e deixa três pessoas feridas em Cachoeiro

Três pessoas ficaram feridas após a laje de uma construção civil ceder na tarde desta segunda-feira (5), no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Foragido da justiça é recapturado pela Guarda Municipal em Marataízes

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam no local no momento do acidente ficaram feridas e foram socorridas conscientes o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.

Além dos bombeiros, uma âmbulancia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. A dinâmica e o que teria provocado o acidente não foi informado.