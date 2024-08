Foragido da justiça é recapturado pela Guarda Municipal em Marataízes

Um homem de 59 anos, considerado foragido da justiça, foi preso pela Guarda Municipal na tarde do último domingo (4), no bairro Esplanada, em Marataízes.

Segundo a Guarda Civil Municipal, os guardas receberam informações da central de videomonitoramento de que havia um veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, passando na localidade de Campo Acima, e que o condutor estava com um mandado de prisão em aberto.

Então, os agentes foram até o local e avistaram o veículo na Rodovia ES 060, sentido à Lagoa do Siri. Foi dado ordem de parada ao condutor e no momento da abordagem, os guardas constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela comarca de Eunápolis, na Bahia.

Durante buscas no veículo, a equipe encontrou no porta-malas um revólver de fabricação artesanal calibre 22 e 9 munições intactas.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com o material apreendido, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Os objetos foram entregues a avó dele, moradora da Barra de Itapemirim.

