Lelei Storck e Elidea são lançados como candidatos em Irupi

O ex-vice-prefeito e ex-prefeito por dois mandatos em Irupi, no Caparaó, Lelei Storck (PRD), foi homologado como candidato a prefeito na tarde deste sábado (3).

A empresária Elidea Rocha Guimarães (PP) foi declarada sua candidata a vice-prefeita na convenção majoritária, realizada no Cerimonial Jardim dos Lagos.

A composição partidária entre os partidos PRD, Progressistas, Republicanos, Agir e PL também realizou a assembleia proporcional, onde foram definidos os candidatos a vereadores das siglas.

Estiveram prestigiando o evento o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União Brasil), o deputado estadual Coronel Weliton (PRD) e o deputado estadual José Esmeraldo (PDT).

