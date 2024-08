Léo e Assad oficializam disputa pela Prefeitura de Anchieta no TSE

Os pré-candidatos à Prefeitura de Anchieta Léo Português (PSB) e Marcus Assad (Podemos) já oficializaram os registros das suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições que acontecem em outubro deste ano.

De acordo com dados do órgão, completam a chapa majoritária encabeçada por Léo o vereador Renato Lorencini (União) como vice-prefeito. Ambos fazem parte da coligação Juntos Para Fazermos Mais, composta pelos partidos REPUBLICANOS / PP / PRD / PSB / UNIÃO / PSD / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE).

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro: Casteglione, Lorena e Ferraço registram candidatura no TSE

Já Assad, registrou como vice Edinho Édemais (DC). PODEMOS / PDT / MDB / MOBILIZA / AGIR / PMB / DC são os partidos que dão sustentação ao projeto da coligação Juntos, Vamos Voltar a Dar Certo!

Prazo para registro

De acordo com o TSE, o envio do pedido de registro de candidatura pela internet, via CANDex, deve ser feito até as 8h do dia 15.

A orientação é que coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, a fim de evitar demora na recepção dos dados pelo sistema.

Quem perder o horário pode entregar a mídia (pen drive) com os documentos de forma presencial, diretamente na sede do cartório eleitoral, até as 19h do dia 15.