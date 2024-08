Leticia Colin fala sobre término com Michel Melamed: ‘Difícil’

A atriz Leticia Colin falou pela primeira vez sobre o fim da relação com o também ator Michel Melamed. O término foi confirmado pela assessoria da atriz ao Estadão em julho. Os dois são pais de Uri, de 4 anos.

“Nós somos muito próximos, nos damos muito bem”, comentou a artista à Quem durante o lançamento da segunda temporada da série Os Outros, do Globoplay, em que faz parte do elenco. Leticia orientou que casais, principalmente os que têm filhos, invistam em uma relação de “amizade, cuidado, respeito e harmonia”.

Leia também: William Bonner é substituído no ‘Jornal Nacional’; saiba o motivo

“Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar”, disse. Sobre o filho, a atriz contou que “Uri está ótimo”.

“As crianças, às vezes, assimilam as coisas de um jeito melhor que nós, que nos preocupamos tanto”, afirmou. “Temos muitos julgamentos morais: Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida?. E ele está pronto para os desafios. Ele nos dá força também.”

Leticia e Michel, de 34 e 48 anos de idade, respectivamente, permaneceram juntos por cerca de nove anos. Recentemente, a dupla estrelou a peça teatral Um Filme Argentino.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.