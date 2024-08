William Bonner é substituído no ‘Jornal Nacional’; saiba o motivo

William Bonner anunciou na noite desta quinta-feira (15), o diagnóstico de Covid-19. Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença.

Na legenda da publicação, o apresentador compartilhou um emoji usando uma máscara de proteção.

O substituto na edição do telejornal foi César Tralli, que deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner contraiu a doença em 2022

Há cerca de dois anos, depois do auge da pandemia do covid-19, Bonner foi infectado pelo vírus e ficou afastado por alguns dias da bancada do Jornal Nacional.

Na ocasião, a esposa do apresentador, Natasha Dantas, também foi infectada e os dois ficaram em repouso. Por conta da vacina, o casal teve sintomas leves.

Estadao Conteudo