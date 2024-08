Levi da Mercedinha é lançado como candidato à reeleição em Brejetuba

O prefeito de Brejetuba, Levi Marques de Souza (PDT), mais conhecido como Levi da Mercedinha, foi homologado como candidato à reeleição no último sábado (3).

Seu pré-candidato a vice-prefeito escolhido na majoritária é o contador Jefferson Martinuzzo, filiado ao Partido Renovação Democrática – PRD.

A coligação denominada “Brejetuba Seguir Avançando”, conta com a união dos partidos PDT, PRD, MDB, Podemos e a Confederação composta pelo PSDB e Cidadania.

Na ocasião, o candidato à reeleição, Levi da Mercedinha, discursou para as dezenas de pessoas que estavam no plenário da Câmara, e apresentou os 50 candidatos a vereadores que irão disputar o pleito pela proporcional neste ano de 2024.

