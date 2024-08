Lixo eletrônico chegou a nível recorde; entenda o problema

Do velhos celulares a geladeiras quebradas e cigarros eletrônicos descartados, o lixo eletrônico e resíduos derivados globais atingiram recordes e estão crescendo cinco vezes mais rápido do que as taxas de reciclagem – trazendo uma série de problemas de saúde, ambientais e climáticos, de acordo com uma nova análise.

Os números são impressionantes. Em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos, também conhecidos como “e-lixo”, de acordo com o Monitor Global de E-lixo das Nações Unidas divulgado em março deste ano.

