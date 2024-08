Los Angeles-2028: conheça tudo sobre o lacrosse, novo esporte olímpico

Após o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, neste domingo (11), algumas dúvidas foram levantadas sobre os novos esportes que vão fazer parte das Olimpíadas de 2028, realizada em Los Angeles.

Leia também: Quais saem? Cinco novos esportes são confirmados nas Olimpíadas de 2028

Entre essas modalidades, está o lacrosse, um esporte praticado por equipes, muito popular na América do Norte. Mas, como funciona o lacrosse?

O esporte é jogado com bastões, que contam com uma espécie de cesto na parte de cima do mesmo e, o objetivo do jogo, nada mais é do que marcar gols no adversário, carregando a bola dentro do “cesto”. Quem marcar mais, vence o jogo.

Foto: Pixabay

No Canadá, um dos países onde o lacrosse é muito popular, o esporte é considerado o esporte oficial do verão.

O esporte tem diferentes modalidades, sendo elas: ield lacrosse, box lacrosse, intercrosse e o lacrosse feminino. Sobretudo, mesmo que o lacrosse masculino e feminino compartilhem do mesmo conceito de jogo, são considerados modalidades diferentes, por conta de equipamentos e regras.

Para praticar o lacrosse também é necessário equipamento de proteção corporal, uma vez que o esporte contém muito contato físico.

Confira as regras do lacrosse:

Para dar início a uma partida, é preciso que cada time tenha 10 jogadores de cada lado

O jogo dura 60 minutos no total, sendo dividido em 4 tempos de 15 minutos

Na modalidade masculina é permitido contato físico, porém, na feminina, não é permitido

Existem três penalidades: falta técnica, falta pessoal e falta de expulsão

Todos os movimentos com a bola devem ser feitos com os bastões

As mãos do atleta não podem tocar na bola