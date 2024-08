Quais saem? Cinco novos esportes são confirmados nas Olimpíadas de 2028

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao fim neste domingo (11), e agora, o próximo desafio para os atletas olímpicos será em Los Angeles-2028.

Leia também: Veja como foi o desfecho da participação dos capixabas em Paris-2024

A cidade da Califórnia receberá as Olimpíadas pela terceira vez em sua história e, esta edição, pode contar com saídas de esportes tradicionais e a adição de novas modalidades, algumas, desconhecidas pelo público.

No geral, cinco novas modalidades podem entrar em Los Angeles-2028, são elas: beisebol, squash, flag football, críquete e lacrosse.

Dentre as cinco novas opções para Los Angeles-2028, apenas flag football e squash fazem suas estreias nas Olimpíadas, visto que as outras três modalidades já estiveram presentes em outras edições.

Mesmo sendo muito tradicional, o boxe pode não estar na próxima edição, por conta de não fazer parte da programação que foi entregue para o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Já o breaking, que inclusive, fez sua estreia em Paris-2024, está fora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.