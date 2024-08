Mapa virtual mostra como será o clima na sua cidade daqui a 60 anos

Conforme tempestades extremas, inundações, incêndios, secas, ondas de frio e de calor nos atingem de forma mais intensa e frequente do que nunca, prevê-se que mais da metade do planeta Terra mudará para novas zonas climáticas até o final do século. Um novo mapa interativo, The Future Urban Climates (“Os Climas Urbanos Futuros” em tradução livre), permite que você explore como o clima na sua cidade será impactado.

Usando dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o ecologista espacial da Universidade de Maryland, Matthew Fitzpatrick, correlaciona 40.581 lugares ao redor do mundo com locais próximos que atualmente experimentam o clima futuro previsto para 2080.

