Mar Mediterrâneo bate recorde com temperatura mais quente já registrada

Na última quinta-feira, algo inédito, histórico e preocupante assustou os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar de Barcelona e do Instituto Catalão de Pesquisa para a Governança do Mar, na Espanha. Responsável por banhar o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia, o Mar Mediterrâneo atingiu impressionantes 28,9ºC.

Considerado uma das mais importantes rotas marítimas, o Mediterrâneo tem um comprimento de 3700 quilómetros e abrange uma área de 2 966 000 km2. Ele atingiu sua maior temperatura desde que os registros de medições iniciaram -esses são datados de 1982 pelo satélite do Observatório Europeu Copernicus.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/mar-mediterraneo-bate-recorde-com-temperatura-mais-quente-ja-registrada/