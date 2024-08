Márcio e Ricardo são oficialmente candidatos a prefeito e vice em Apiacá

A convenção partidária realizada pelos partidos Cidadania, Podemos, União Brasil, PRD, PSB e PSDB, na última quarta-feira (31), confirmou a candidatura de Márcio Keres (PSB) para prefeito e Ricardo Figueiredo (União Brasil) como candidato a vice-prefeito.

Entre os presentes, o prefeito de Apiacá, Fabrício Thebaldi (PP), mais conhecido como Fabrício do Posto, o presidente estadual dos socialistas, Alberto Gavini, e os deputados estaduais Janete de Sá (PSB) e Bruno Resende (União Brasil).

Também marcaram presença na convenção, os ex-prefeitos Zé Keres, que é pai de Márcio, Aladir Chierici Rangel e Sebastião Carlos Pedrosa.

Outros nomes foram muito citados entre apoiadores, como o governador Renato Casagrande (PSB), deputado estadual e presidente da Assembleia Marcelo Santos (União Brasil), deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e Tyago Hoffmann (PSB), lembrados por sua contribuição e forte apoio a Apiacá ao longo dos últimos anos.

