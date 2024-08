MC Daniel será pai pela primeira vez: “Maior sonho da vida sendo realizado”

MC Daniel surpreendeu seus fãs ao usar suas redes sociais nesta segunda-feira, 19, para anunciar que será pai pela primeira vez. O cantor assumiu namoro com a influenciadora digital Lorena Maria há menos de um mês.

“Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida sendo realizado”, escreveu no Instagram. O vídeo publicado pelo cantor mostra vários momentos do casal e um trecho dele falando sobre o sonho de ser pai.

“Meu sonho é ter uma criança para eu amar, cuidar, dar carinho. Ser pai é um sonho, ver a criança nascendo, brincando, dando educação e bons exemplos… Eu não quero falar para o meu filho ou minha filha que ele tinha bisavós incríveis e não ter uma foto para mostrar, isso iria me dilacerar”, disse.

Em seguida, o vídeo mostra o momento em que Daniel contou a seus avós que eles seriam bisavós.

Na semana passada, ele havia se declarado para a namorada em seu Instagram. “O inamorável está namorando. A gente combina igual café com leite, amo você preta.”

