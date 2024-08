Menos de 2% das embalagens de plástico são reutilizáveis, aponta relatório

Três anos após aderirem ao Compromisso Global por uma Nova Economia dos Plásticos, empresas e varejistas reduziram o uso de plástico virgem pelo segundo ano consecutivo. De acordo com um novo relatório da ONU e da Fundação Ellen MacArthur (EMF, sigla em inglês), a queda será acentuada por novos acordos, que poderão diminuir em quase 20% a utilização desse material até 2025, em comparação com 5 anos atrás.

Mesmo assim, o cenário atual ainda é preocupante: o uso de plástico virgem pelas companhias atingiu novo pico nos últimos anos. Por isso, alcançar a meta se tornou obrigatório para todas as 65 empresas signatárias do compromisso. Ao todo, o acordo reúne mais de 500 organizações, responsáveis por pouco mais de 20% das embalagens plásticas no mundo.

