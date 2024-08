Projeto musical oferece capacitação gratuita em Mimoso do Sul

Um projeto musical vem chamando atenção em Mimoso do Sul, o Núcleo de Formação de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, que tem o intuito de formar músicos e fortalecer a identidade cultural dentro da perspectiva da cultura popular, ampliando assim, oportunidades para jovens da zona rural.

Leia também: Polícia flagra crime ambiental em área de terraplanagem em Iúna

Desde 2005 o projeto atua na cidade e durante todo esse tempo, alcançou algumas metas traçadas, como: empreender o aprendizado da sanfona e da viola a um bom nível de realidade, colocando assim, o Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana entre as cidades pioneiras na materialização de vocações na arte musical.

Muitos alunos tiveram suas vidas totalmente mudadas por conta das aulas do projeto. Contudo, a formação deram melhores oportunidades no mercado de trabalho para esses jovens. Inclusive, hoje em dia, alguns são integrantes de grupos musicais e outros trabalham na área.

Que dias acontecem o projeto?

O projeto funciona aos finais de semana e as aulas são ministradas duas vezes durante a semana. Nos sábados, as aulas são de violão e viola. Já aos domingos, aulas de sanfona.

Entre crianças, jovens e adultos, o projeto atende toda a população de Mimoso, além de interessados em regiões vizinhas ao município. Hoje, com cursos totalmente gratuitos, a iniciativa já conta com cerca de 50 alunos.

A idade mínima para participar são 10 anos e, os interessados, devem realizar a matricula no mês de janeiro ou julho, quando as inscrições estão abertas, através do número de telefone: (28) 9 9885 5082.

As vagas para os cursos são preenchidas por ordem de inscrição e os candidatos que não conseguirem se inscrever, ficam em uma lista de espera. Assim, caso alguém desista, ou apareçam mais vagas durante o curso, quem está na lista de espera é contatado por telefone.