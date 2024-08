Morre o ator Alain Delon, aos 88 anos: ‘Um monumento francês’

Cultuado ator francês que estrelou uma série de clássicos entre os anos de 1960 e 1970, Alain Delon morreu na madrugada deste domingo (18), aos 88 anos. A notícia foi confirmada por sua família em uma nota enviada à imprensa francesa. A causa da morte não foi informada.

Delon participou de mais de 90 produções cinematográficas com cineastas como Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti, René Clément e Jacques Deray.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cão) Loubo lamentam profundamente o falecimento de seu pai. Ele morreu tranquilamente em sua casa em Douchy, rodeado por seus três filhos. A família pede que respeitem sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso”, informou a nota divulgada pela família de Delon na manhã deste domingo

O presidente francês Emmanuel Macron lamentou a morte do ator, afirmando, em postagem na rede social X (antigo Twitter) que Delon “encarnou papéis lendários e fez o mundo sonhar”. E ainda: “Melancólico, popular, secreto, foi mais que uma estrela: um monumento francês”.

Em 2019, o ator sofreu um acidente vascular cerebral e, desde então, vinha enfrentando problemas de saúde.

Estadao Conteudo

