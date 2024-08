Motociclista fica ferido após engavetamento em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um engavetamento com dois carros e uma moto na manhã desta quarta-feira (14), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Gerente de facção criminosa no Rio de Janeiro é preso em Marataízes

Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, a moto Honda GC Fan, de cor cinza e o carro Honda HR-V, de cor branca, estavam parados no sinal da avenida Francisco Lacerda de Aguiar, sentido ao centro da cidade, quando o veículo Chevrolet Onix, de cor azul, não conseguiu parar e bateu na traseira do HR-V, acertando a moto.

Com a força do impacto da batida, a frente do Onix ficou bastante danificada. O motociclista foi socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado.

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.