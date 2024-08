Gerente de facção criminosa no Rio de Janeiro é preso em Marataízes

Um homem de 26 anos, considerado gerente de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, foi preso na tarde da última terça-feira (13), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes.

Segundo a Polícia Civil, os policiais localizaram o suspeito através de investigações que foram feitas na região. Na residência do acusado, foram apreendidos uma pistola calibre .40, 14 munições calibre .40, três munições calibres 38 intactas, 56 pinos de cocaína, R$ 6.050,00 em espécie, dois celulares e uma grande quantidade de pinos vazios de cocaína.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, Thiago Viana, informou que o suspeito era um dos gerentes da facção Terceiro Comando Puro – TCP, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, porém, mudou para Marataízes após a morte do seu irmão, que também fazia parte da mesma facção criminosa.

Na delegacia, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

