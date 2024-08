Motociclista morre após bater em árvore na zona rural de Castelo

Um motociclista, identificado como Jefferson Deglesporte Romualdo, morreu após bater em uma árvore na tarde desta quinta-feira (15), na localidade de Estrela do Norte, zona rural de Castelo.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima trafegava em sua moto na Rodovia Júlio Machado, quando bateu em uma árvore. Jefferson não resistou aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

A PM informou que o local foi isolado e a perícia acionada. A ocorrência segue em andamento.

