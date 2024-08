Motociclista morre em grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um grave acidente de moto na noite da última segunda-feira (5), na avenida Aristides Campos, próximo à entrada do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motociclista caído na calçada, aparentemente já sem vida. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica e o que teria provocado o acidente. Mais informações em instantes.

