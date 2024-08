Mulher grita por socorro após ser agredida pelo próprio filho em Mimoso

Uma mulher, de 55 anos, pediu ajuda os vizinhos após ser agredida com socos pelo próprio filho na noite da última segunda-feira (5), no bairro Recanto Verde, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou aos militares que estava em sua casa, quando foi agredida pelo próprio filho com socos na cabeça e no ombro. Com medo, ela saiu da residência correndo e pedindo ajuda de vizinhos.

O suspeito foi algemado pelos militares e conduzido até à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com a vítima. A motivação das agressões e o estado de saúde dela não foi informado.