Motorista de carro que caiu de viaduto estava a caminho de prova da CNH

O motorista que dirigia o veículo Peugeot, de cor preto, que caiu de um viaduto na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (28), estava a caminho da prova prática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No veículo também estava uma grávida.

De acordo com a Polícia Militar, no local do acidente, os policiais foram informados que o motorista estava a caminho da prova prática da CNH, quando perdeu o controle da direção em uma curva e caiu na rodovia.

O casal foi socorrido consciente pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Em nota, o hospital informou que as vítimas deram entrada na unidade e estão recebendo atendimento no Pronto Socorro (PS).