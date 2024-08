Operação flagra 83 infrações por bafômetro em Venda Nova do Imigrante

Neste domingo (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduziu uma operação de fiscalização da Lei Seca, em Venda Nova do Imigrante. A ação contou com a participação de seis agentes da PRF e teve como objetivo a verificação de conformidade com as normas de trânsito.

Durante a operação, foram fiscalizados 101 veículos e 120 pessoas. Ao todo, 91 testes de etilômetro foram realizados, o que resultou na lavratura de 83 autos de infração. Dentre esses, 18 foram aplicados a motoristas que recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Além das autuações, três veículos foram recolhidos ao pátio da PRF por apresentarem irregularidades que impediam a continuidade de sua circulação.

A operação faz parte de um esforço contínuo da PRF para fiscalizar e coibir a condução de veículos sob efeito de álcool nas rodovias federais.