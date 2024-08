Motorista morre após capotar com carro em rodovia de Brejetuba

Um homem, de 37 anos, morreu após ser arremessado para fora do carro durante um capotamento na madrugada do último domingo (4), na Rodovia Antônio Laurindo Uliana, em Vargem Grande, município de Brejetuba.

Conforme a Polícia Militar, o motorista seguia com o carro na ES 462, quando na altura de Vargem Grande, perdeu o controle da direção, capotou e foi arremessado para fora do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do motorista no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.